Vôlei São José disputará Superliga Feminina C e jogara na Univap

O Vôlei São José confirmou sua participação na edição 2025 da Superliga Feminina C e será sede da fase regional Sudeste da competição, que acontecerá entre os dias 3 e 7 de agosto, em São José dos Campos. Os jogos serão realizados nas quadras da Universidade do Vale do Paraíba (Univap), que dá nome ao time como patrocinadora de naming rights, com entrada gratuita para o público.

A equipe joseense contará com jogadoras majoritariamente do Sub-21, incluindo também atletas das categorias Sub-19 e Sub-17. Além do Univap Vôlei São José, participam da fase regional os times Realizar Fupes Inter Santos-SP, Capixaba Vôlei-ES, Paineiras do Morumby-SP e Sesi-SP. As joseenses estreiam no dia 4, após folgar na primeira rodada, e serão comandadas pelo técnico André Tondato, atual treinador da equipe Sub-21.