Viagem de Blablacar acaba em assassinato a tiros no Vale

Um compartilhamento de viagem via BlaBlaCar terminou em morte no Vale do Paraíba. O homicídio aconteceu em Cruzeiro. Um jovem de 18 anos morreu após ser atingido por disparos feitos por um adolescente que compartilhava a mesma viagem, no sábado (26), por volta de 21h30.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O crime aconteceu em frente ao terminal rodoviário de Cruzeiro e foi registrado pela Polícia Civil como ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado.

As caronas solidárias viraram alternativa de mobilidade em pequenas e médias cidades. A motorista cadastrada em uma plataforma de caronas solidárias ofereceu viagem de São José dos Campos a Cruzeiro. Três passageiros embarcaram; um deles desembarcou em Taubaté durante o trajeto.