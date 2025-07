Ex-funcionário é preso após roubar supermercado em Jacareí

Um homem de 25 anos foi preso em flagrante na manhã deste domingo (27), após assaltar o Supermercado Flórida, localizado na avenida Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, no Jardim Flórida, em Jacareí. Armado com uma faca, ele rendeu uma operadora de caixa e roubou R$ 510 em dinheiro.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo o boletim de ocorrência, guardas civis municipais patrulhavam a região quando foram informados por um morador sobre o roubo em andamento. Os agentes se dirigiram imediatamente ao local e avistaram o suspeito fugindo a pé. Durante a tentativa de fuga, o homem descartou a faca utilizada no crime, mas foi rapidamente contido e algemado pelos guardas, em razão de seu comportamento agressivo.