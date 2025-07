Adolescente é executado a tiros em via pública no CDHU no Vale

Um adolescente de 17 anos, identificado como João Lucas Lemes Daniel, foi morto a tiros na noite de domingo (27), no conjunto habitacional CDHU, em Potim. O crime ocorreu por volta das 22h na rua Simplício Soares Nito, e até o momento não há informações sobre autoria ou motivação.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada via Copom após relatos de disparos de arma de fogo na região. Ao chegar ao local, os agentes encontraram o jovem caído ao solo, já sem sinais vitais. A equipe do Samu foi acionada e constatou oficialmente o óbito.