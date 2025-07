Casal é achado morto lado a lado na cama com tiro na cabeça

Casal encontrado morto, lado a lado, foi sepultado em cerimônias separadas, em Canela (RS).

Yasmin Schaefer da Luz e Bruno Rocha da Luz, de 30 e 31 anos, foram achados mortos na noite de sexta-feira (25). Os corpos foram achados na cama, com marcas de tiro na cabeça.