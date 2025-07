Esquadrilha da Fumaça faz apresentação emocionante em São José

O domingo (27) foi de festa e emoção em São José dos Campos, que celebrou seus 258 anos com uma programação especial repleta de atrações culturais e artísticas. Um dos momentos mais aguardados do dia foi a apresentação da Esquadrilha da Fumaça, que encantou o público com acrobacias no céu joseense.

O ponto alto da exibição aconteceu na região do Banhado, com destaque para a avenida Anchieta, onde milhares de pessoas se reuniram para acompanhar de perto o espetáculo aéreo. Do Parque da Cidade, outro local de concentração das comemorações, o público também teve uma vista privilegiada da performance.

A agenda festiva inclui ainda apresentações musicais, atividades culturais e o festival Revelando São Paulo, que movimentam intensamente a região norte da cidade.