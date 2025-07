Adeus, Thiago! Investigador da Deic de São José morre subitamente

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A Polícia Civil de São José dos Campos está de luto com a morte repentina do investigador Thiago Filippiades, que atuava na Deic (Divisão Especializada de Investigações Criminais). Thiago faleceu na última sexta-feira (25), e, segundo informações preliminares obtidas pela reportagem, a suspeita é de um infarto fulminante. Ele não apresentava problemas de saúde conhecidos.

A notícia da morte de Thiago ganhou repercussão após uma nota publicada pelo Instituto São José, onde seus dois filhos estudam. Na mesma nota, a escola também lamentou a perda do aluno Davi Paiva, de 9 anos, que faleceu vítima de complicações decorrentes de uma doença rara.

“A comunidade educativa do Instituto São José se solidariza com as famílias Paiva e Filippiades pelo falecimento do estudante Davi Paiva e também pelo Thiago, pai de dois dos nossos estudantes. Unidos em oração, pedimos a Deus que conforte o coração dos familiares e amigos neste momento tão difícil destas duas famílias tão queridas por todos nós”, informou a instituição em nota.

A morte de Thiago acontece em meio a um fim de semana marcado por comoção em São José dos Campos. O sepultamento de Davi Paiva ocorreu no sábado (26), reunindo familiares, colegas e membros da comunidade escolar em uma despedida carregada de emoção.