Adeus, Davi! Garoto de 9 anos morre e comove São José

A morte do pequeno Davi Sousa de Paiva, de apenas 9 anos, causou profunda comoção em São José dos Campos neste sábado (26). A causa do falecimento não foi divulgada oficialmente pelas autoridades ou familiares.

“A comunidade educativa do Instituto São José se solidariza com as famílias Paiva e Filippiades pelo falecimento do estudante Davi Paiva, e também pelo Thiago, pai de dois dos nossos estudantes. Unidos em oração, pedimos a Deus que conforte o coração dos familiares e amigos neste momento tão difícil destas duas famílias tão queridas por todos nós”, diz a nota.

A reportagem tentou contato com a instituição de ensino para mais informações, mas as ligações e mensagens não foram respondidas até o momento. A causa da morte de Thiago também não foi revelada.

Nas redes sociais, a mãe de Davi, Elaine Paiva, fotógrafa de famílias na cidade, fez uma homenagem emocionada ao filho. “Nossa Senhora veio te buscar meu filho assim como ela havia prometido. Descanse em paz meu filho e continue preenchendo nossos corações e nossas vidas de alegria… Cuide de nós junto de Deus e com os anjos e Santos. Você queria tanto receber Jesus e hoje você já pode contemplar sua face. Te amo meu periquitinho e sempre te amarei com todo meu coração”, escreveu.