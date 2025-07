'Vá em paz, Maju': morte de jovem comove a torcida do Taubaté

Após o apito inicial, um minuto de silêncio.

Neste sábado (26), no estádio Bruno José Daniel, o Taubaté enfrenta o Santo André, pela Copa Paulista. No entanto, o coração da torcida do Burro da Central está distante dali, em um dia em que o alviazul vestiu-se de preto, em luto após a morte de Maria Júlia Dolcinotti, conhecida como Maju, uma das mais apaixonadas torcedoras do clube.

Integrante da diretoria da torcida organizada Os Jecas, Maju era presença constante nas dependências do estádio Joaquim de Morais Filho, o Joaquinzão. Maju foi sepultada neste sábado. A causa da morte não foi divulgada.