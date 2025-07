Iluminação pública alcança o nível mais alto de satisfação em SJC

O serviço de iluminação pública obteve grau de excelência na pesquisa realizada em junho pelo Indsat (Indicadores de Satisfação dos Serviços Públicos). Esta é a primeira vez em quatro anos que o serviço atinge o nível máximo e passa a ocupar a classificação como o melhor da cidade, entre outros 16. A Prefeitura continua investindo no setor, com a iluminação de praças, áreas verdes, ciclovias e pistas de caminhada.

Reforçando a excelência da iluminação pública em São José dos Campos, a Prefeitura iniciou mais um processo de instalação de luminárias na cidade, desta vez na ciclovia da Rodovia dos Tamoios, no trecho do Putim até o DCTA, somando mais de 8 km de pista.

A nova ciclovia iluminada é uma obra de mobilidade urbana e se encaixa com a pista que atende o perímetro do DCTA, da Avenida Nelson D’Ávila até a Avenida dos Astronautas, conectando com a Via Cambuí.

Joseenses demonstram alto grau de satisfação com a limpeza pública

QUALIDADE. A pesquisa realizada pelo Indsat também mostrou que São José mantém o desempenho exemplar nos serviços de coleta de lixo e limpeza, ocupando respectivamente a 3ª e a 4ª colocação entre os 16 serviços públicos avaliados nas cidades de grande porte.

Prefeitura realiza melhorias no complexo do Anel Viário

REVITALIZAÇÃO. A Prefeitura está realizando melhorias no complexo do Anel Viário. As ações incluem a revitalização de estruturas, como os paredões e as barreiras tipo New Jersey, que receberão nova pintura. Também será feita a limpeza completa das canaletas e bocas de lobo distribuídas por toda a extensão da via. A previsão é que os trabalhos sejam concluídos até a segunda quinzena de julho.

Prefeitura elimina ponto de descarte irregular na região leste

MANUTENÇÃO. Ao mesmo tempo, a Prefeitura de São José dos Campos eliminou um ponto de descarte irregular na região leste do município e criou mais um acesso entre os bairros Motorama (Rua dos Jasmins) e São Vicente (Rua Nalva Paiva da Mata). O trecho tem 70 metros lineares e está sendo totalmente requalificado. Os serviços já estão na fase final e as melhorias incluem a construção de calçadas dos dois lados da via, instalações de redes de infraestrutura para iluminação e drenagem, com a criação de bocas de lobos e área de vazão de água. A entrega dos trabalhos está prevista para julho.