Pró-memória preserva imagens e informações dos 258 anos de SJC

Em 27 de julho, São José dos Campos completa 258 anos desde que o povoado de São José do Paraíba foi alçado a vila, entre Jacareí e Taubaté, pulando a categoria de freguesia. A aldeia próxima ao Rio Comprido surgiu no século XVII como uma fazenda de missionários jesuítas com mão-de-obra de indígenas aculturados e foi transferida por volta de 1680 para a área onde hoje se encontra a igreja matriz, no centro. A elevação ao status de vila em 1767 buscava aumentar o controle da coroa portuguesa sobre o território, pois no século XVIII o Vale do Paraíba era caminho para o ouro de Minas Gerais e os jesuítas haviam sido expulsos da colônia.

Inexpressiva no período cafeeiro, a cidade experimentou a primeira onda de crescimento demográfico e urbanização a partir da década de 1920, na chamada fase sanatorial, quando a então estância climática abrigou sanatórios para o tratamento de tuberculosos. A segunda metade do século XX marca a segunda industrialização e desenvolvimento científico-tecnológico, com a instalação do ITA, CTA (atual DCTA), INPE e indústrias multinacionais, atraindo novos fluxos migratórios.

O manuscrito e a transcrição do auto da capitania de São Paulo que promoveu São José à condição de cidade estão entre os documentos disponibilizados na página do Pró-Memória. Criado há mais de 20 anos, o Pró-Memória resulta da cooperação entre a Câmara, o Arquivo Público da Fundação Cultural Cassiano Ricardo e a Universidade do Vale do Paraíba (Univap).

No acervo digitalizado e hospedado no site da Câmara é possível consultar documentos administrativos, correspondências, jornais e revistas, ações judiciais antigas da Comarca, coletânea de livros e pesquisas acadêmicas. Também fotos de eventos e momentos, como a construção do ginásio de esportes Teatrão e uma vista da Dutra a partir de terreno da Veibras, ambas de 50 anos atrás. Ou cliques de Santana e do Banhado datados de 1985. O retrato em aquarela da “Vila de São José 3 leguas diante de Jacarehy” pintado por Miguelzinho Dutra (Miguel Arcanjo Benício de Assumpção Dutra) em 1840 pertence à Pinacoteca do Estado de São Paulo e se encontra na página do Pró-Memória.