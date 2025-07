SJC celebra 258 anos com shows e Esquadrilha da Fumaça

A tradicional apresentação da Esquadrilha, promovida pelo DCTA (Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial), acontece a partir das 16h, e promete encantar o público com as acrobacias dos aviadDepartamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, acontece a partir das 16h, e promete encantar o público com as acrobacias dos aviadores nos céus da cidade.

O domingo (27) será especial para São José dos Campos, que celebra seus 258 anos de fundação com uma programação intensa e gratuita espalhada por diversos pontos da cidade. Entre as atrações mais aguardadas estão o show da Esquadrilha da Fumaça, no Deck da avenida Anchieta, e o espetáculo de Renato Teixeira com a Orquestra Joseense, no Parque da Cidade.

Mais tarde, às 19h, o Parque da Cidade se transforma em palco para a união entre a música popular e a música erudita. O cantor e compositor Renato Teixeira se apresenta ao lado da Orquestra Joseense, no espetáculo mais aguardado das comemorações. O repertório terá 22 músicas, divididas em três atos, com sucessos do artista e clássicos do cancioneiro caipira e sertanejo raiz.

As festividades começam cedo na região central com um culto às 6h30 na Igreja Cristã Evangélica, seguido pelo hasteamento de bandeiras às 8h na Orla do Banhado e a missa solene às 10h na Igreja Matriz São José. Ao meio-dia, será realizada a entrega da nova sede da 2ª Companhia do 1º BPM/I, também no centro da cidade.

No Parque da Cidade, as atividades incluem uma exposição de carros antigos, a partir das 9h, a Megaloja Solidária do Fundo Social até as 18h, e o Conexão Juventude, das 13h às 18h, com atrações culturais, esportivas e de lazer para toda a família.