Adeus, Maju: morre jovem torcedora símbolo do Taubaté

A manhã deste sábado (26) foi marcada por luto entre os torcedores do Esporte Clube Taubaté com a notícia da morte de Maria Júlia Dolcinotti, conhecida como Maju, uma das figuras mais emblemáticas da torcida do Burro da Central. Ela integrava a diretoria da torcida organizada Os Jecas. A causa do falecimento não foi divulgada.

Presença constante nas arquibancadas do Joaquinzão, Maju era reconhecida pelo entusiasmo e dedicação ao clube. Ela também foi uma referência de representatividade no cenário esportivo local, tornando-se a primeira mulher a ocupar um cargo diretivo na organizada, fato que abriu espaço e serviu de inspiração para outras torcedoras.