São José, 258 anos: Anderson fala sobre os desafios da cidade

Então eu espero que essa relação comercial com o Brasil, que tem uma relação centenária com os Estados Unidos, espero que isso tenha um peso, do ponto de vista de ter uma reavaliação. Que o Brasil tenha condição de ter pessoas que possam dialogar com os Estados Unidos, nas relações comerciais, porque eu acho que há interesse dos dois lados. Os Estados Unidos também têm um grande interesse nessa relação comercial com o Brasil, mas eu não tenho dúvida, na nossa situação, de que somos a ponta mais fraca dessa história. Mas eu acredito que há uma necessidade, acredito ainda que haverá uma revisão. Haverá uma reconsideração com relação a um acordo comercial.

Acho que nessas horas, os Estados Unidos vêm demonstrando, desde que o Trump foi eleito, de fazer esse acordo. Quer dizer, eu acredito que ele faz essas manifestações para poder chamar para a mesa e fazer novas negociações, do ponto de vista de negociação comercial. Mas o que a gente não pode é levar essas questões de acordos comerciais para as questões de relações diplomáticas. Ou seja, de levar isso para lados pessoais, de levar isso para lados ideológicos. Como foi dito, quer dizer, o presidente Lula não tinha necessidade de falar algumas questões sobre a própria figura do presidente.

Nesse momento, são pessoas que têm que deixar de lado as suas ideologias e governar um país, governar os seus cidadãos, governar seu povo. E nessas horas você tem que deixar de lado e realmente fazer aquilo que é melhor para o seu país.