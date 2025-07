Motociclista que sofreu grave acidente no Vale não tinha CNH

O acidente foi atendido por volta das 9h30, no km 117 da rodovia, na altura do bairro Jardim Campo Grande. O motociclista, de 29 anos, foi encontrado em estado gravíssimo e precisou ser socorrido pelo helicóptero Águia 10 da Polícia Militar, que o transportou ao Hospital Regional de Taubaté.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O motociclista que sofreu um grave acidente em Caçapava na manhã desta sexta-feira (25/07), na rodovia Vito Ardito Lerário, não possuía habilitação para conduzir veículos. Segundo informações do boletim de ocorrência registrado na Delegacia de Polícia de Caçapava, ele teria tentado ultrapassar um caminhão momentos antes de colidir frontalmente com outro veículo de carga que trafegava no sentido contrário.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, a vítima conduzia uma motocicleta Honda XRE 300 no sentido Caçapava–Taubaté quando tentou ultrapassar um caminhão. Durante a manobra, acabou colidindo frontalmente com um caminhão Mercedes-Benz L1620, que seguia na direção oposta.

O boletim confirma que o motociclista não possuía habilitação para conduzir motocicletas. Apesar disso, ele pilotava um veículo registrado em nome do pai. A polícia também informou que nenhum responsável apareceu no local para retirar a moto, que foi recolhida e levada à delegacia com danos visíveis.

O motorista do caminhão envolvido, de 53 anos, não se feriu e permaneceu no local até a liberação do veículo. Ainda segundo o registro policial, o tacógrafo do caminhão estava vencido, assim como o exame toxicológico obrigatório do condutor. Nenhum material ilícito foi encontrado no caminhão.