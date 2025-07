‘Ele foi espancado’, diz mãe de Allan, 15 anos, morto em São José

A Polícia Civil informou que aguardará os laudos do IML (Instituto Médico Legal) antes de se pronunciar oficialmente sobre a causa da morte. A delegacia do 6º DP (Distrito Policial) é responsável pela condução do inquérito.

Após diligências realizadas ao longo da manhã, um homem suspeito de envolvimento na agressão foi preso. A identidade do preso ainda não foi divulgada oficialmente, e a prisão ocorreu em contexto separado da perícia, mas relacionado à apuração dos fatos envolvendo a morte do adolescente. A motivação do crime e a relação entre o suspeito e a vítima ainda não foram esclarecidas pelas autoridades.