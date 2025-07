Polícia Civil localiza desmanche de veículos furtados em Tremembé

Policiais civis da Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) de Taubaté localizaram, nesta semana, um galpão utilizado como desmanche de veículos furtados em Tremembé.

Durante a ação, realizada com base em trabalho de inteligência voltado ao combate a crimes patrimoniais, os agentes encontraram um Ford EcoSport parcialmente desmontado. Através da identificação do chassi, foi constatado que o carro havia sido furtado em São José dos Campos no dia 1º de fevereiro deste ano. A vítima é uma mulher de 34 anos.

