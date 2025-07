Incêndio atinge depósito de supermercado em Caraguatatuba

Um incêndio atingiu o depósito de um supermercado localizado na avenida Mato Grosso, no bairro Indaiá, em Caraguatatuba, no Litoral Norte, na madrugada de quinta-feira (24).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada por volta das 3h10 para conter as chamas. Apesar da intensidade do fogo, o incêndio foi controlado rapidamente, e ninguém ficou ferido.