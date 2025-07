Homem é preso por tráfico de drogas após perseguição na Dutra

Segundo a Polícia Militar, os agentes tentaram abordar um veículo em Taubaté, mas o motorista fugiu em alta velocidade pela Rodovia Presidente Dutra, no sentido Norte. Durante a fuga, ele arremessou objetos pela janela do carro, que aparentavam ser drogas.

Um homem foi preso por tráfico de drogas nesta sexta-feira (25) após uma perseguição policial que começou em Taubaté e terminou no distrito de Moreira César, em Pindamonhangaba. A ação foi conduzida por equipes do 3º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP).

O veículo foi interceptado no km 87 da rodovia, na praça de pedágio de Moreira César. Durante a revista, nada de ilícito foi encontrado no carro ou com o suspeito. No entanto, os policiais localizaram os pacotes jogados durante a fuga, que totalizaram seis tijolos de cocaína.

O homem foi encaminhado à Delegacia de Moreira César, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.