Morango do amor, bolinho caipira e outros, no 1º Arraiá da Arena

O clima das festas caipiras vai invadir São José dos Campos neste fim de semana com a realização do 1º Arraiá da Arena, entre os dias 25 e 27 de julho, no estacionamento da Farma Conde Arena. Com entrada gratuita, o evento promete reunir música ao vivo, comidas típicas, brincadeiras tradicionais e uma novidade que já faz sucesso nas redes sociais: o morango do amor.

Inspirado na clássica maçã do amor, o novo doce combina morango fresco, brigadeiro e uma calda crocante de açúcar vermelho. A iguaria viralizou nas redes sociais e estará disponível nas barracas do evento, que contará ainda com uma ampla variedade gastronômica.