AGORA: Desaparecido, casal é achado morto e com as mãos amarradas

Os corpos de um casal que estava desaparecido há 14 dias foram encontrados enterrados, com as mãos amarradas, em um terreno que pertenceu a uma antiga escola evangélica. Ambos foram assassinados e ocultados no local.

O crime ocorreu em Santa Cruz do Capibaribe, no interior de Pernambuco. As vítimas foram identificadas como Nayara Gabrielly, de 18 anos, e Sivanilson Sinésio, de 21. Segundo a Polícia Civil, os corpos estavam enterrados lado a lado e já em avançado estado de decomposição.