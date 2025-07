Polícia investiga furto de cães na região; tutora foi dopada

A Polícia Civil de Caraguatatuba, no Litoral Norte, investiga o furto de quatro cães da raça Cavalier King Charles Spaniel, ocorrido na madrugada da última quinta-feira (24), no bairro Massaguaçu. Os animais, de alto valor no mercado, um filhote pode chegar a R$ 26 mil, pertenciam a uma mulher de 57 anos, que relatou ter sido possivelmente dopada pelos suspeitos.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima percebeu o desaparecimento dos cães ao acordar e notar uma porta da casa aberta e sem cadeado. Na noite anterior, um casal, um homem de 39 anos e uma mulher de 31, esteve na residência prestando serviços como instalação de cercas e limpeza.