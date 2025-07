ATENÇÃO: Ítalo é morto a tiros enquanto comia lanche em Taubaté

De acordo com o boletim de ocorrência, registrado na Delegacia de Plantão de Taubaté, o crime aconteceu por volta das 22h20, na Rua Augusto Barbério. A vítima foi alvejada com pelo menos três tiros.

Um jovem de 19 anos, identificado como Ítalo, foi executado a tiros enquanto comia um lanche, na noite desta quinta-feira (24), em Taubaté. A vítima estava na calçada de sua casa, no bairro Água Quente, e foi morta com disparos na cabeça.

Policiais militares foram acionados via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) e, ao chegarem ao local, encontraram o jovem caído na calçada. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi à cena do crime e constatou a morte.

A companheira do jovem relatou à polícia que o jovem estava comendo um lanche na calçada de casa quando foi surpreendido pelos disparos. Ela estava dentro da residência no momento do crime e apenas ouviu os tiros. Quando saiu, já encontrou o companheiro sem vida no chão.