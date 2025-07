General do Vale admite autoria de plano para matar Lula e Moraes

O general da reserva Mário Fernandes, que comandou unidade militar no Vale do Paraíba ao longo de sua carreira no Exército, confirmou ao STF (Supremo Tribunal Federal) nesta quinta-feira (24) que foi o autor do plano Punhal Verde Amarelo, plano que, de acordo com a Polícia Federal, incluía o assassinato do presidente Lula (PT), do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e de Alexandre de Moraes, ministro do STF (Supremo Tribunal Federal).

Réu no processo da trama golpista, o general admitiu a autoria do plano, mas afirmou que era "só um pensamento meu".