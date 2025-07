Mãe mata filho autista, tira a própria vida e deixa carta

Uma mulher de 47 anos matou o filho de 6 anos com um tiro na cabeça e, em seguida, cometeu suicídio. A tragédia envolveu um menino com diagnóstico de transtorno do espectro autista. A mãe, que sofria de depressão, foi encontrada morta dentro de casa.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O crime ocorreu na cidade de Florencio Varela, na Argentina, e foi descoberto quando o pai da criança retornou do trabalho e encontrou o filho agonizando. Apesar de ainda estar com sinais vitais, o menino não resistiu. Os médicos constataram que a mãe estava morta havia pelo menos quatro horas, após tentar se matar com um tiro na cabeça — sem sucesso — e depois atingir o próprio peito.