‘Bom Dia São Paulo’ será apresentado ao vivo direto de São José

Em comemoração aos 258 anos de São José dos Campos, o telejornal Bom Dia São Paulo, da TV Globo, será apresentado ao vivo diretamente da cidade nesta sexta-feira (25). A edição especial faz parte de uma série de transmissões realizadas em cidades do interior paulista ao longo de quatro sextas-feiras.

A apresentadora Sabina Simonato se junta a Arthur Costa, âncora do Bom Dia Vanguarda, para mostrar alguns dos principais pontos turísticos do município, como o Parque Vicentina Aranha e a Igreja Matriz de São José. A dupla também participará do festival “Revelando SP”, que acontece entre os dias 24 e 27 de julho, no Parque da Cidade. Durante o evento, os jornalistas experimentarão o tradicional café caipira e pratos típicos da culinária regional. A programação cultural inclui ainda uma apresentação especial da Orquestra de Viola Cidade das Águas.