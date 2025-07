Viapol São José Vôlei conhece tabela do Campeonato Paulista

A Federação Paulista de Voleibol (FPV) anunciou nesta quarta-feira (23) o calendário completo de partidas do Campeonato Paulista de Vôlei 2025. A competição deste ano contará com a participação de sete equipes: Viapol Vôlei São José, Atibaia, Mogi, Praia Grande, Sesi Bauru, Suzano e Vôlei Renata, atual campeão estadual.

O Viapol Vôlei São José, conhecido como os Gigantes do Vale, folgará na primeira rodada e estreia no torneio apenas no dia 5 de setembro, quando enfrenta o Sesi Bauru fora de casa, às 19h, na cidade de Bauru. A equipe jogará pela primeira vez em casa no dia 11 de setembro, uma quinta-feira, recebendo o Suzano às 19h30, em São José dos Campos.