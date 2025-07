VALE: Mulher é brutalmente espancada com martelo pelo companheiro

Uma mulher de 64 anos foi brutalmente espancada pelo ex-companheiro de 66 anos, em Jacareí, no final da tarde de quarta-feira (23). O agressor usou um martelo para causar lesões na mulher, que está entubada no hospital em situação grave.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Policiais militares foram acionados para atender vítima de violência doméstica. A mulher havia sido brutalmente agredida em sua residência.