Araras são resgatadas de cativeiro no Vale

Uma equipe da Polícia Militar Ambiental, durante as Operações Impacto e Inverno, apreendeu diversas aves silvestres mantidas ilegalmente em cativeiro no bairro Paiol Velho, em São Bento do Sapucaí (SP). A ação teve início após uma denúncia anônima sobre a presença de animais silvestres em uma propriedade localizada dentro da Área de Proteção Ambiental Sapucaí-Mirim.

No local, os policiais foram recebidos pelo caseiro do imóvel, que, ao ser informado sobre a denúncia, entrou em contato com a proprietária por telefone e autorizou a fiscalização. Durante a vistoria, os agentes encontraram uma Arara-vermelha-grande, três Araras-azuis-grandes, uma Arara-canindé, uma Cacatua, um Ring Neck, dois jabutis e uma Maitaca-verde, todas sem documentação legal de origem e em situação irregular.