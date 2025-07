Incêndio atinge mata e mobiliza equipes de emergência em Ilhabela

Um incêndio de grandes proporções atingiu a região do Morro Canta Galo, no Sapezal, nas proximidades do Centro Histórico de Ilhabela, no Litoral Norte, na noite desta quarta-feira (23). As chamas se espalharam rapidamente por uma extensa área de mata nativa, provocando uma densa fumaça visível de vários pontos da cidade.

Equipes do Corpo de Bombeiros atuam no combate ao fogo desde as primeiras horas da noite, com apoio da Defesa Civil municipal. A situação gerou preocupação entre moradores e turistas, diante dos impactos ambientais e dos riscos que o incêndio representa para a segurança da região.