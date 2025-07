Cirque Amar é atração a partir de agosto em São José

A produção reúne artistas de países como Alemanha, Argentina, Austrália, Brasil, Chile, Equador, Espanha, França, Japão, Mongólia, Porto Rico, Portugal, Rússia e Ucrânia. As apresentações exploram diferentes vertentes da arte circense, com destaque para números inéditos, shows musicais ao vivo e exibição de motocross estilo freestyle.

O Cirque Amar chega a São José dos Campos em agosto para uma nova temporada na Avenida Jorge Zarur. Com origem na França e mais de seis gerações de atividade, o espetáculo marca sua estreia na cidade com atrações nacionais e internacionais.

A estrutura do espetáculo mescla elementos tradicionais com recursos atuais de som e luz, oferecendo atrações como malabarismo, acrobacias, contorcionismo e trapézio, além de performances que utilizam tecnologia como parte da narrativa.

O local conta com espaço climatizado com capacidade para 2.000 pessoas, praça de alimentação e área com acessibilidade. As informações sobre a venda de ingressos e data exata da estreia serão anunciadas em breve.

Serviço

BIENVENUE AU CIRQUE AMAR

Local: Avenida Jorge Zarur, São José dos Campos

Estreia: Agosto (data a confirmar)