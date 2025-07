Duas apostas de Guaratinguetá faturam R$ 141 mil na Mega-Sena

Duas apostas de Guaratinguetá acertaram cinco dezenas no concurso 2.891 da Mega-Sena, sorteado na noite desta terça-feira (22), e garantiram um prêmio total de R$ 141.174,16. Cada ganhador vai receber R$ 70.587,08.

Os jogos foram registrados por meio dos canais eletrônicos da Caixa Econômica Federal. Ambos foram apostas simples, com seis dezenas.