Professora morre 21 dias após descobrir câncer

Camila de Barros, servidora pública há mais de duas décadas, morreu nesta segunda-feira (22), apenas três semanas após receber o diagnóstico de câncer no pâncreas. Ela atuava na área da educação infantil e era reconhecida por sua dedicação às crianças.

O caso ocorreu em Atibaia, interior de São Paulo. Camila construiu sua trajetória nas creches da rede municipal, onde era admirada pelo cuidado com os alunos e pela parceria com colegas e famílias. Sua escuta atenta e compromisso com o desenvolvimento infantil marcaram sua passagem por diversas unidades.