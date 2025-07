Revelando SP começa nesta quinta (24) em São José; confira

A partir desta quinta-feira (24), o Parque da Cidade se transforma em um grande palco da cultura paulista com a realização do Revelando SP, evento que segue até domingo (27). A iniciativa integra a programação oficial de celebração pelos 258 anos de São José dos Campos, reunindo atrações culturais, shows, culinária típica e artesanato de diversas regiões do estado.

Reconhecido como o maior festival de valorização da cultura tradicional paulista, o Revelando SP chega com 162 expositores representando 77 municípios de 13 regiões diferentes. O público poderá conferir de perto expressões culturais como o jongo, a congada, a folia de reis, danças indígenas e ciganas, além de uma rica variedade de sabores e peças artesanais.