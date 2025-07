Acidente em frente ao Vale Sul deixa carros destruídos

Um acidente envolvendo dois carros foi registrado no início da tarde desta quarta-feira (23) em frente ao Shopping Vale Sul, na zona sul de São José dos Campos. A batida ocorreu na via principal e provocou lentidão no trânsito da região.

De acordo com as primeiras informações, não houve feridos. Os danos foram apenas materiais. Equipes de apoio foram acionadas para auxiliar na organização do tráfego e remoção dos veículos envolvidos.