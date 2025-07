Busca Busca adquire prédio no centro de SJC para expandir negócio

O empresário chinês Alex Ye, dono da loja de importados Busca Busca, que abriu unidade em São José dos Campos no início do mês, investe na cidade com seu plano de expansão dos negócios.

Informações do mercado apontam que ele adquiriu outro espaço estratégico na região central de São José: o ponto da antiga loja Mega Vale Cosméticos, localizado na rua Sebastião Humel, ao lado do Shopping Faro. O centro de compras já havia sido alugado pelo empresário, também conhecido como “Chefe do Benefício”.