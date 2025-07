Noite de lançamento Sanja Jazz anuncia data do Festival 

16/08 Sábado

14h as 16h - Raul de Sá Trio

17h as 19h - Bea Candia & Jazz Trio

20h as 22h - Fernando Salvador Trio

17/08 Domingo

13h as 15h - Renato Felix Quarteto

16h as 17h30 - Samjazz e Reniton Carlos

18h as 20h - Jazzify Quarteto

Serviço

Sanja Jazz Festival

15 a 17 de agosto - Entrada gratuita

Pátio das Américas - Avenida Cassiano Ricardo 319 - Jardim Aquárius

Sextas 18h às 22h

Sábados 12h às 22h

Domingo 12h às 20h