Mais um Clássico do Vale! Taubaté e São José duelam no futsal

Mais um Clássico do Vale na área! Desta vez, no futsal: Taubaté e São José se enfrentam na noite desta quinta-feira (24), a partir das 19h30, no ginásio da Vila Aparecida, em Taubaté, pela primeira fase do Campeonato Paulista de Futsal de 2025. A entrada é gratuita aos torcedores.

Na terça-feira, os joseenses golearam o lanterna Impacto por 4 a 1, na Farma Conde Arena, e conseguiram um respiro no torneio. E o time do técnico Gabriel Oliveira agora tem o desafio contra o rival fora de casa.