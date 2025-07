Bebê foi estupr@da pelo pai antes de morrer, diz laudo

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O pai da menina, principal suspeito do crime, confessou o abuso após ser preso. Ele alegou que o estupro ocorreu enquanto mantinha relações sexuais com a mãe da criança, justificando o ato com um histórico de abuso sofrido na infância. Segundo o depoimento, após o crime, ele foi trabalhar, e a filha "estava bem". Horas depois, a criança começou a passar mal e morreu no hospital da cidade.

A mãe da menina, que inicialmente negou conhecimento dos fatos, está agora sob investigação por omissão. A criança apresentava sinais de maus-tratos e negligência, incluindo piolhos e larvas no corpo, além de um problema de saúde complexo.