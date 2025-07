São José Futsal goleia o lanterna Impacto pelo Paulista

O São José Futsal goleou o lanterna Impacto por 4 a 1 na noite desta terça-feira (22), na Farma Conde Arena, em São José dos Campos, pela primeira fase do Campeonato Paulista de Futsal de 2025.

Com esse resultado, o time da região, comandado pelo técnico Gabriel Oliveira, ganha também um respiro e sobe para o quinto lugar, com 11 pontos ganhos. E os visitantes seguem na lanterna, com um ponto e sem vitórias.