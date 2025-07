Vale Fashion começa nesta quarta-feira em São José

Nesta quarta e quinta-feira, dias 23 e 24 de julho, São José dos Campos recebe mais uma edição do Vale Fashion, como parte da programação dos 258 anos do município. O evento, que chega à sua 20ª edição, reúne palestras, workshops e um desfile de moda ao ar livre, com acesso gratuito.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo o idealizador do projeto, Willian Roggles, a proposta deste ano está alinhada às discussões atuais sobre moda circular e sustentabilidade. A programação inclui dois dias de palestras abertas ao público, com temas que abrangem desde mobilidade urbana e uso de carros elétricos até o reaproveitamento de materiais têxteis aplicados ao vestuário, acessórios e decoração.