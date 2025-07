De SJC, curta Um Abraço é escolhido por festivais internacionais

A narrativa acompanha Marcelino e sua avó durante o período de isolamento social. Separados fisicamente, avó e neto constroem, por meio de encontros virtuais, um universo onde a saudade se transforma em afeto e esperança. Com sensibilidade, a obra traduz o desejo por um reencontro e o poder simbólico de um abraço como cura para a distância e a solidão.

“É uma grande satisfação ver Um Abraço entre os finalistas do Festival ComKids 2025, que recebeu 441 obras de 20 países. Ser selecionada para um evento dessa relevância, com um júri internacional e uma curadoria tão criteriosa, é um reconhecimento importante para a nossa equipe e para a proposta do filme, que trata com delicadeza o tema do distanciamento entre gerações durante o isolamento social”, disse a diretora e roteirista Carol Guimarães.

Financiado pelo PROAC Editais, "Um Abraço", desde seu lançamento, tem conquistado espaço em importantes festivais de cinema nacionais e internacionais, acumulando reconhecimentos e seleções de destaque.