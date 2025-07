VÍDEO: Idosa é assaltada em Taubaté após chamar carro por app

Após receber imagens da ação, registrada por câmera de segurança particular, a Secretaria de Segurança de Taubaté deu início ao monitoramento do veículo, utilizado na fuga, por meio das câmeras do CGI (Centro de Gestão Integrada). O sistema visualizou o carro acessando o bairro Granja Bela Vista.

Depois da constatação, a equipe rural da GCM realizou a abordagem na rua Anardino Pereira Lima, no bairro Jardim Santa Tereza, e encontrou com os dois ocupantes do veículo um aparelho celular e uma réplica de arma de fogo. A ocorrência foi encaminhada ao plantão policial e os homens permaneceram presos.

Os suspeitos, de 23 e 32 anos, foram encaminhados para a delegacia e, na casa de um deles, a polícia encontrou o celular da vítima, que foi recuperado. A idosa também reconheceu os dois autores, que foram presos. O delegado pediu a conversão da prisão em flagrante em preventiva, em razão da gravidade do crime.