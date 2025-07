São José Basket prepara festa para apresentar elenco nesta terça

O São José Basket apresenta, oficialmente, seu elenco para a disputa do Campeonato Paulista de Basquete. Nesta terça-feira (22), a equipe terá o primeiro contato com a torcida em evento a partir das 10h, na Praça de Eventos do Vale Sul Shopping, em São José dos Campos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Até o momento, o clube da região já anunciou sete jogadores oficialmente. No entanto, terá a apresentação de mais um nome nesta terça, que ainda não foi divulgado. Os demais, são atletas da base.