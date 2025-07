São José Futsal recebe o lanterna Impacto pelo Paulista

O São José Futsal recebe o Impacto na noite desta terça-feira (22), a partir das 19h30, na Farma Conde Arena, pela primeira fase do Campeonato Paulista de Basquete. A entrada é gratuita aos torcedores.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Após duas derrotas seguidas na LNF (Liga Nacional de Futsal), o time comandado pelo técnico Gabriel Oliveira tenta se reencontrar na temporada através do Estadual. No jogo anterior, dia 9 de julho, sofreu um amargo empate por 7 a 7 com o Praia Grande, fora de casa, quando vencia por 7 a 5 até quase o final.