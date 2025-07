São José reforça campanha “Não dê esmola, dê cidadania”

A Prefeitura intensificou a campanha Não Dê Esmola, Dê Cidadania, que tem ampliado a divulgação sobre o atendimento e os serviços públicos oferecidos às pessoas em situação de rua.

A iniciativa visa desestimular os munícipes a doar dinheiro, pois essa prática faz com que esta população recuse o acolhimento e permaneçam na rua.

As equipes das rondas sociais enfatizam que têm vagas nos abrigos municipais para quem quer deixar as ruas e também oportunidades de emprego no PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador).

Ações estão sendo realizadas por toda a cidade para orientar a população sobre a melhor forma de ajudar as pessoas em situação de rua. O objetivo é engajar a população, principalmente nos semáforos, onde é mais comum a oferta de dinheiro.

Operação Inverno.

Até agosto, a Prefeitura realizará a Operação Inverno de intensificação das rondas sociais em todas as regiões da cidade e dos acolhimentos humanizados às pessoas em situação de rua nos dias mais frios do ano.

Foram reforçadas as equipes que realizam as rondas sociais durante as noites e madrugadas.

São José possui um dos mais bem estruturados programas de acolhimento de pessoas em situação de rua, com rondas sociais 24 horas por dia, todos os dias, inclusive aos sábados, domingos e feriados.