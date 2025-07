'Sem palavras'; aos 64 anos, Paulo de Moraes morre no Vale

Paulo de Moraes morreu aos 64 anos, em Jacareí, neste último sábado (19) e gerou muita comoção entre amigos e familiares. Ele foi sepultado no domingo (20), no Cemitério Municipal de Santa Branca.

Chamado carinhosamente de Paulão pelos amigos, deixou também muitos legados positivos. E, nas redes sociais, foram muitas as manifestações de tristeza com a partida dele.