Loja Otimma encerra atividades após 20 anos em São José

Após duas décadas de funcionamento, a tradicional loja Otimma, localizada no cruzamento das avenidas Andrômeda e Cassiopeia, no Jardim Satélite, zona sul de São José dos Campos, anunciou que encerrará suas atividades até o fim deste mês de julho.

Conhecida pela ampla variedade de produtos para o lar, alimentação, presentes e artigos de decoração, a Otimma conquistou uma clientela fiel ao longo dos ano.