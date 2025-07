VÍDEO: Homem dá soco em mulher que cai no chão desacordada em SJC

Uma briga generalizada mobilizou a Polícia Militar na noite deste domingo (20), em um condomínio no bairro Jardim das Américas, em São José dos Campos.

Durante a confusão, uma mulher sofreu ferimentos no rosto e precisou ser levada ao pronto socorro da Vila Industrial para receber atendimento médico.