Busca Busca reforça segurança em SJC após onda de furtos em SP

A loja de importados Busca Busca, do empresário chinês Alex Ye, reforçou a segurança em São José dos Campos após a revelação de que a unidade de São Paulo enfrenta onda de furtos, com até quatro flagrantes por dia.

Na maior cidade do Vale do Paraíba, a loja foi pré-inaugurada no começo do mês e está instalada na garagem do Shopping Faro, em dois pavimentos, na região central de São José. O centro comercial foi alugado pelo empresário, que é conhecido como “Chefe do Benefício”.